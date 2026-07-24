Rossi em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo
“Estou muito feliz, com muita saudade da torcida, do Maracanã lotado. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil para nós, mas muito importante. Precisamos do apoio da Nação até o final. Deixaremos tudo para tentar garantir mais uma vitória”, disse o arqueiro, ao canal oficial do clube.
O Rubro-Negro não atua no estádio desde o dia 30 de maio, quando superou o Coritiba, pela 18ª rodada da competição nacional. A partida foi a última antes da pausa para a Copa do Mundo.
O Flamengo espera ganhar do São Paulo para seguir firme na briga pelo título. Neste momento, soma 37 pontos, na vice-liderança. Quem ocupa a ponta da tabela é o Palmeiras, com 44.
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