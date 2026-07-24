Rossi em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/07/2026 17:27





“Estou muito feliz, com muita saudade da torcida, do Maracanã lotado. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil para nós, mas muito importante. Precisamos do apoio da Nação até o final. Deixaremos tudo para tentar garantir mais uma vitória”, disse o arqueiro, ao canal oficial do clube. Goleiro do Flamengo , Rossi mostrou estar ansioso para matar a saudade de entrar em campo no Maracanã. O reencontro será no próximo domingo (26), contra o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.“Estou muito feliz, com muita saudade da torcida, do Maracanã lotado. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil para nós, mas muito importante. Precisamos do apoio da Nação até o final. Deixaremos tudo para tentar garantir mais uma vitória”, disse o arqueiro, ao canal oficial do clube.