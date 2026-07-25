Festa da torcida do Flamengo nas arquibancadas do Maracanã - Adriano Fontes / Flamengo

Festa da torcida do Flamengo nas arquibancadas do MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 25/07/2026 09:50

no domingo (26), às 18h30 de (Brasília), com um objetivo bem definido para a segunda parte da temporada: não desperdiçar mais pontos em casa no A torcida do Flamengo poderá matar a saudade do time no Maracanã, após quase dois meses sem jogos do time no Rio. O retorno para casa será contra o São Paulo,, com um objetivo bem definido para a segunda parte da temporada: não desperdiçar mais pontos em casa no Brasileirão

Apesar da boa vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba em 30 de maio, último jogo no estádio antes da parada para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro teve dois tropeços decisivos nas últimas rodadas. O principal deles foi a surpreendente derrota por 3 a 0 para o Palmeiras.



O outro foi o empate em 2 a 2 com o Vasco, após estar vencendo por 2 a 0 e sofrer dois gols nos últimos minutos. Esses resultados foram determinantes para a desvantagem de sete pontos na tabela para o líder do Brasileirão.

O desempenho no Maracanã pelo Brasileirão

Como agora precisa correr atrás do prejuízo, o Flamengo sabe que tem que melhorar o desempenho no Maracanã. Atualmente com o quinto melhor aproveitamento como mandante (71%), o time de Leonardo Jardim já deixou pelo caminho 7 pontos dos 24 disputados em casa (também empatou em 1 a 1 com o Internacional na primeira rodada).

Já o Palmeiras, está com 85% de aproveitamento, tendo perdido somente quatro pontos dos 27 que disputou em casa.



Flamengo em casa na Libertadores

Com a melhor média de público disparada do campeonato (57.042 pessoas), o Rubro-Negro também tem o Maracanã um grande trunfo na Libertadores. Afinal, com a melhor campanha da fase de grupos, definirá em casa todos os confrontos até uma eventual semifinal.