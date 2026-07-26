Lance do jogo entre Flamengo e São PauloGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo tem gol anulado na reta final e fica no empate com São Paulo
Samuel Lino anotou o que seria o segundo do Rubro-Negro na partida, mas houve impedimento no lance
Jardim vê segundo tempo de detalhes e explica erros do Flamengo em gol
Rubro-Negro saiu na frente contra o São Paulo, mas viu Calleri dar números finais à partida
Léo Pereira lamenta empate do Flamengo: 'Atrapalha muito'
Rubro-Negro ficou no 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã
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Bap anuncia que Arrascaeta ganhará busto no Flamengo
Em maio, o presidente havia informado que Bruno Henrique seria eternizado; homenagem se estenderá ao uruguaio
Com tendinite, Gonzalo Plata vira desfalque no Flamengo
Atacante foi substituído contra a Chapecoense com dores no joelho direito e realizou exame de imagem na quinta-feira (23)
Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro tenta reduzir distância para o líder Palmeiras, enquanto o Tricolor busca encerrar jejum de vitórias no Brasileirão
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