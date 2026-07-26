Lance do jogo entre Flamengo e São Paulo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lance do jogo entre Flamengo e São PauloGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/07/2026 20:35 | Atualizado 26/07/2026 23:01

Rio - O Flamengo empatou com o São Paulo por 1 a 1 no Maracanã, na noite deste domingo (26), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro saiu na frente com o gol de Léo Pereira na etapa complementar. A equipe de Leonardo Jardim parecia ter o jogo sob controle, mas Calleri deixou tudo igual. Já na reta final de partida, Samuel Lino anotou o que seria o segundo do Fla. A tecnologia, porém, entrou em ação e ajudou a pegar um impedimento no lance.

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O Rubro-Negro soma 38 pontos e segue na segunda posição. Apesar do empate, a equipe de Jardim conseguiu diminuir a distância para o Palmeiras, que perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 . O Alviverde lidera o Brasileirão com 44 pontos e um jogo a mais em relação ao Fla

Agora, o Flamengo vira a chave para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Internacional na quarta-feira (29), a partir das 19h30, no Beira-Rio.

O jogo

Flamengo e São Paulo fizeram um primeiro tempo morno e equilibrado no Maracanã. O Rubro-Negro não conseguiu se impor, mas teve a grande chance da etapa inicial.

Aos 19 minutos, Lorran acionou Emerson Royal, que fez o cruzamento. Após um desvio da defesa do São Paulo, a bola chegou até Samuel Lino, que tocou para Pulgar. O chileno pegou de primeira e carimbou o travessão.

Pouco depois, o Tricolor Paulista respondeu com um chute perigoso de Artur. Já Marcos Antonio chegou a marcar para o São Paulo, mas estava em posição de impedimento.

No retorno do intervalo, o Rubro-Negro conseguiu "destravar" o jogo na bola parada. Aos 12 minutos, Lorran cobrou escanteio, Jorginho apareceu para desviar, e Léo Pereira apareceu para completar.

O Flamengo cresceu em campo e parecia ter o jogo sob controle. No entanto, o São Paulo conseguiu deixar tudo igual na primeira grande chance que teve na etapa complementar. Aos 25 minutos, Osorio fez o cruzamento na medida para Calleri finalizar de cabeça para balançar a rede.

Diante disso, o Flamengo foi em busca do segundo gol e quase conseguiu retomar a vantagem. Isso porque Samuel Lino balançou a rede, mas o impedimento semiautomático entrou em ação. A tecnologia confirmou que havia Wallace Yan, do Fla, estava em posição irregular no lance.