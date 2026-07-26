Entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim - Reprodução / Flamengo TV

Entrevista coletiva do técnico Leonardo JardimReprodução / Flamengo TV

Publicado 26/07/2026 22:58 | Atualizado 26/07/2026 22:59

Rio - Leonardo Jardim fez uma análise do empate do Flamengo com o São Paulo por 1 a 1 no Maracanã, na noite deste domingo (26), pelo Brasileirão. O treinador criticou o primeiro tempo da equipe e citou que a segunda etapa foi um jogo de detalhes. Ele também explicou os erros do Rubro-Negro no gol de Calleri.

"Acho que o primeiro tempo da nossa parte foi pouco dinâmica, muito lenta na construção. Permitimos sempre ao adversário ocupar os espaços. Foi isso que chamei atenção aos jogadores no intervalo. Não íamos mudar nada, íamos mudar a atitude. Com bola, sermos mais agressivos, mais rápidos a circular, mais rápidos a criar as nossas dinâmicas. Na segunda parte, aconteceu".

"Em relação ao segundo tempo, foi um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol e três centímetros do pé do Wallace (Yan), um gol foi anulado. O detalhe de um jogador do São Paulo que não foi pênalti, e em muitos lances será pênalti. E o detalhe do gol deles, foi o único remate a gol, em que temos dois erros: falta pressão ao portador da bola; e a linha defensiva baixou de forma lenta, permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a linha".

Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo. Léo Pereira abriu o placar, mas Calleri deixou tudo igual. Já na reta final de partida, Samuel Lino anotou o que seria o segundo do Flamengo. No entanto, a arbitragem confirmou, com auxílio da tecnologia do impedimento semiautomático, que Wallace Yan estava em posição irregular - o atacante participou do lance.

Jardim também explicou a ausência de Léo Ortiz. O zagueiro, que não disputa uma partida desde o dia 30 de maio, se recuperou de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Havia a expectativa de que ele fosse relacionado, mas não entrou na lista.

"Eu acho muita graça, muitas perguntas sobre o Ortiz. Um jogador que fez dois treinos, e acho que as pessoas como vocês, são entendidas de futebol, acham que é normal um jogador fazer dois treinos e voltar a ser opção para um jogo. Eu acho que não".

"É um jogador importante, o risco de lesão é grande. Se arriscarmos nesse tipo situação, seríamos incompetentes naquilo que é a gestão. Mas, com certeza, há pessoas que acham que, no futebol, nem sequer é preciso treinar. Vem de férias, já começa a jogar e está tudo certo".