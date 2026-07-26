Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/07/2026 23:40 | Atualizado 26/07/2026 23:43

Rio - A Fifa visitou nas últimas semanas as instalações de Botafogo, Fluminense e Vasco por causa da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá no Brasil. Há uma negociação com os três, mas o Flamengo não liberou o Ninho do Urubu. Em entrevista coletiva neste domingo (26), o presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, explicou os motivos.

"Não é uma obrigação. A gente não entende que deva parar. Trouxemos todas as atividades que nós tínhamos das categorias de base para dentro do CT. O Flamengo tinha vários campos, mas treinava fora, não usava a infraestrutura que tinha. Nós trouxemos todos esses caras para dentro. Agora, nós temos feito um planejamento entre os campos que temos".

"A gente deve ter, até meados do ano que vem, um miniestádio para 4.500 pessoas. Vai poder ter jogo do futebol feminino. Nós temos um problema na Gávea de capacitação. Aquela arquibancada é condenada, então você não pode botar mais do que 800 pessoas ali. Só os sócios usam isso tudo. Então, tem muita coisa acontecendo no CT, e o investimento no CT é para o Flamengo. Nós não temos nada a ver com a Copa do Mundo de futebol feminino".

O presidente do Flamengo ainda falou sobre as perdas de receitas com a paralisação por causa da Copa. Ele citou o caso do Mundial de 2026 (masculino), que aconteceu recentemente. No fim do discurso, ele finalizou a explicação sobre não liberar o CT

"Aliás, é um desafio, porque nós vamos parar o futebol masculino por causa do feminino. Agora (na Copa masculina), foram mais de 70 dias sem receitas. Isso maltrata a gente. Continuamos tendo que pagar salários, (direitos de) imagem, leis sociais, sem ter outras receitas. Então, esse tipo de evento que se sobrepõe ao calendário local, tira datas de você, espreme mais o calendário e te força a ter pressões financeiras que você não teria em um ano convencional".

"O que seria eventual está começando a acontecer todos os anos. Esse ano foi Copa do Mundo (masculina). Ano que vem é Copa do Mundo de futebol feminino. Entendo que não deveria paralisar o futebol, mas aparentemente vai paralisar. Então, o nosso CT está cada vez mais povoado pelas nossas atividades, e não faz sentido sair da nossa casa por causa de um evento extemporâneo que vem, e que é episódico".

A Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, no Brasil. O Rio de Janeiro é uma das cidades-sede.