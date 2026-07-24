Estádio de São Januário - Matheus Lima/Vasco

Estádio de São JanuárioMatheus Lima/Vasco

Publicado 24/07/2026 18:00

Rio - O Brasil será palco da Copa do Mundo de 2027 de futebol feminino e o Rio de Janeiro será uma das cidades sede. A Fifa visitou nas últimas semanas instalações de Botafogo, Fluminense e Vasco para negociam a liberação para ceder seus CTs e também o estádio de São Januário. As informações são do portal "GE".

O Flamengo não liberou o Ninho do Urubu pois considerou inviável pois, apesar de o calendário brasileiro parar para a Copa, a utilização do seu CT iria desencadear um prejuízo para o treinamentos dos jogadores em paralelo.

A entidade também está negociando com o Rubro-Negro e com o Fluminense a liberação antecipada do Maracanã. O estádio será palco de partidas da competição. No Rio de Janeiro, a Fifa também deseja utilizar como locais de preparação a Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca, e a Granja Comary, em Teresópolis.

As propostas de aluguel da entidade máxima do futebol mundial giram em torno de R$ 500 mil a depender do tempo determinado para uso das instalações na competição. Pelo aluguel para uma partida no Maracanã, por exemplo, a Fifa vai pagar 200 mil dólares (algo em torno de R$ 1 milhão).