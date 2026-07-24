Narrador comentando em programa ao vivo do canal Sportv - Reprodução/Globo

Narrador comentando em programa ao vivo do canal SportvReprodução/Globo

Publicado 24/07/2026 17:32 | Atualizado 24/07/2026 17:33

Rio - O narrador da Rede Globo, Gustavo Villani, analisou as diferenças entre trabalhar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Mundo . Além da estrutura superior dos grandes eventos, ele também notou diferenças entre o clima. O do Brasileiro foi chamado de "tóxico" e a opinião do narrador gerou debate nas redes sociais.

"A grande diferença está na transmissão do estúdio e do estádio. E os estádios de Copa do Mundo , por exemplo o de Dallas, teto retrátil, climatizado em 22 graus, a gente não está acostumado com isso aqui (...)", contou sobre a estrutura.

Ao abordar a diferença de clima entre os torcedores, Villani afirmou que a rivalidade no futebol nacional é tão grande que existe um ambiente "mais tóxico".

"Você se contagia com toda a alegria da Copa do Mundo. Aqui é mais nervoso, aqui é mais tóxico. Aqui é aquela coisa, seu time ganha o narrador é gênio, e se perde, é narrador jegue", opinou.

Os torcedores na rede social "X", o antigo Twitter, divergiram bastante sobre o assunto. "Villani falou a verdade e a torcida mimada chorou, o torcedor brasileiro é tão tóxico que culpa até o narrador pelo time dele ser uma porcaria" enquanto outro respondeu "ele tá achando que é jogador é? nunca vi torcida culpar narrador".

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