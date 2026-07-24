Rio - O narrador da Rede Globo, Gustavo Villani, analisou as diferenças entre trabalhar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Mundo. Além da estrutura superior dos grandes eventos, ele também notou diferenças entre o clima. O do Brasileiro foi chamado de "tóxico" e a opinião do narrador gerou debate nas redes sociais.
"A grande diferença está na transmissão do estúdio e do estádio. E os estádios de Copa do Mundo, por exemplo o de Dallas, teto retrátil, climatizado em 22 graus, a gente não está acostumado com isso aqui (...)", contou sobre a estrutura.
Ao abordar a diferença de clima entre os torcedores, Villani afirmou que a rivalidade no futebol nacional é tão grande que existe um ambiente "mais tóxico".
"Você se contagia com toda a alegria da Copa do Mundo. Aqui é mais nervoso, aqui é mais tóxico. Aqui é aquela coisa, seu time ganha o narrador é gênio, e se perde, é narrador jegue", opinou.
Os torcedores na rede social "X", o antigo Twitter, divergiram bastante sobre o assunto. "Villani falou a verdade e a torcida mimada chorou, o torcedor brasileiro é tão tóxico que culpa até o narrador pelo time dele ser uma porcaria" enquanto outro respondeu "ele tá achando que é jogador é? nunca vi torcida culpar narrador".
VEJA O MOMENTO
Gustavo Villani, sobre a diferença entre narrar jogos da Copa do Mundo e do Brasileirão:
“A grande diferença está nas transmissões de estúdio e de estádio. Você se contagia com a alegria da Copa do Mundo. Aqui (no Brasil) é mais nervoso, mais tóxico. Se o seu time ganha, o…
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