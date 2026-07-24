LeBron James também é o maior pontuador da história da NBA - Harry How / AFP

LeBron James também é o maior pontuador da história da NBAHarry How / AFP

Publicado 24/07/2026 17:24

Rio - A surpreendente ida de LeBron James para o Philadelphia 76ers rendeu uma homenagem ao astro da NBA. Logo após o anúncio da chegada do jogador na franquia da Filadélfia, nesta sexta-feira (24), Josh Shapiro, governador do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, proclamou esta data como "Dia de LeBron James".

"LeBron está vindo para a Filadélfia. Pelo poder que me foi conferido como governador da grande comunidade da Pensilvânia e um fã incondicional dos Sixers, eu proclamo, por meio deste, que hoje é o Dia de LeBron James. Bem-vindo à Cidade do Amor Fraterno, LeBron James", publicou o governador Josh Shapiro nas redes sociais.

Shapiro divulgou um certificado oficial para anunciar o decreto da data especial, onde ressaltou números da carreira de LeBron James, como os quatro títulos da NBA, os quatro prêmios de MVP da liga e trabalhos sociais. O astro, de 41 anos, também é o maior pontuador da história da liga norte-americana e basquete e do basquete mundial.

"LeBron priorizou retribuir à sua comunidade ao fundar programas para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade a permanecerem na escola, financiar bolsas de estudo e apoio ao ensino superior, estabelecer centros comunitários para atender a necessidades como moradia emergencial, insegurança alimentar e outros serviços de assistência integral, entre muitas outras iniciativas", diz o documento.

LeBron James encerrará sua carreira no Philadelphia 76ers. Desde junho, quando se despediu do Los Angeles Lakers, o mundo do basquete aguardava a definição do futuro do craque. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers e Miami Heat foram destinos especulados, mas o jogador aceitou proposta de duas temporadas para vestir a camisa da equipe da Pensilvânia, onde buscará seu quinto título em quadra.

Durante a carreira, LeBron James foi campeão pelo Heat (2012 e 2013), Cavaliers (2016) e Lakers (2020). No vídeo em que anunciou sua ida aos Sixers, James deixou claro que a prioridade não foi financeira, mas sim um time que poderia lhe oportunizar um último título na NBA. Além disso, também reiterou que essa foi a última "decisão', ou seja, último capítulo da carreira.

"Esta é a minha última decisão. Não estou indo pelo dinheiro (...) Pelo que eu realmente estou jogando neste ponto? Eu ainda quero me sacrificar. Eu ainda quero trabalhar. Eu ainda quero me esforçar. Eu ainda quero competir, vencer e ter uma chance de sentir o gosto de vencer outro campeonato", disse LeBron James, que assinou contrato de duas temporadas por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões).