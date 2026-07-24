Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 - Divulgação

Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2Divulgação

Publicado 24/07/2026 19:30

Rio - Sensação da Fórmula 2 em 2026, o piloto Rafael Câmara entrou na mira da Cadillac para a próxima temporada da Fórmula 1. Com isso, a Haas deve ganhar concorrência pela contratação do brasileiro, de acordo com informações do jornalista Roberto Chinchero.

O plano inicial da Cadillac era ter um piloto americano em 2027. Colton Herta, oriundo da IndyCar nos Estados Unidos, era o favorito. Por isso, ele estreou pela equipe na Fórmula 2 em 2026, mas o desempenho foi considerado abaixo da expectativa.

Com isso, a Cadillac decidiu mudar os planos e buscar um piloto jovem e mais maduro. Mesmo calouro na Fórmula 2, o brasileiro vem do título da Fórmula 3 em 2025 e está em terceiro lugar na categoria em sua primeira temporada.

Rafael Câmera é piloto da Academia da Ferrari e, por isso, está na mira da Haas. A equipe americana tem parceria com a escuderia italiana, que é responsável por fornecer motores e outros materiais. Portanto, os italianos desejam colocar o brasileiro no grid em 2027 para desenvolver.