Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2Divulgação
Piloto brasileiro entra na mira da Cadillac para 2027
Rafael Câmara também é alvo da Haas
Rio - Sensação da Fórmula 2 em 2026, o piloto Rafael Câmara entrou na mira da Cadillac para a próxima temporada da Fórmula 1. Com isso, a Haas deve ganhar concorrência pela contratação do brasileiro, de acordo com informações do jornalista Roberto Chinchero.
O plano inicial da Cadillac era ter um piloto americano em 2027. Colton Herta, oriundo da IndyCar nos Estados Unidos, era o favorito. Por isso, ele estreou pela equipe na Fórmula 2 em 2026, mas o desempenho foi considerado abaixo da expectativa.
Com isso, a Cadillac decidiu mudar os planos e buscar um piloto jovem e mais maduro. Mesmo calouro na Fórmula 2, o brasileiro vem do título da Fórmula 3 em 2025 e está em terceiro lugar na categoria em sua primeira temporada.
Rafael Câmera é piloto da Academia da Ferrari e, por isso, está na mira da Haas. A equipe americana tem parceria com a escuderia italiana, que é responsável por fornecer motores e outros materiais. Portanto, os italianos desejam colocar o brasileiro no grid em 2027 para desenvolver.
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