Vini Jr ao lado de Terry Crews - Reprodução / Instagram @vinijr

Vini Jr ao lado de Terry CrewsReprodução / Instagram @vinijr

Publicado 24/07/2026 19:11

Rio - Vini Jr compartilhou no Instagram, nesta sexta-feira (24), fotos em que aparece junto com o ator Terry Crews e mandou uma mensagem para Haaland. O post revive um meme que repercutiu durante a Copa do Mundo de 2026.

"Nós estamos esperando você, Haaland", escreveu o atacante brasileiro.

Durante o torneio, dias antes do jogo entre Brasil e Noruega, um meme que "recriava" uma cena do filme 'As Branquelas' viralizou nas redes sociais. Na versão original, Latrell Spencer (Terry Crews) canta a música 'A Thousand Miles', de Vanessa Carlton, para um homem que está disfarçado de mulher.

No meme, o rosto de Vini Jr substitui o de Terry Crews. Já o de Haaland aparece no lugar da outra personagem. Na época, o atacante norueguês marcou o brasileiro nos comentários do vídeo e escreveu: "Nós precisamos recriar isso".