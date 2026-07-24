Trailer do anúncio do Botafogo presente no EA FC 27 - Reprodução/X @BotafogoFR

Trailer do anúncio do Botafogo presente no EA FC 27Reprodução/X @BotafogoFR

Publicado 24/07/2026 18:33

Rio - O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (24), a volta de forma oficial do clube ao EA FC 27. Torcedores de todas as equipes do Brasil estão animadas com a possibilidade de retorno do Campeonato Brasileiro ao jogo.

Desde a edição de 2014 do EA FC, o antigo FIFA, os clubes brasileiros não estavam presentes de forma licenciada. Em algumas edições, até tinham times nacionais presentes, mas de modo genérico, apenas os escudos e uniformes eram os originais.

Até o momento, só Botafogo e Bahia firmaram parceria com a empresa EA Sports para estarem presentes no EA FC 27. Mesmo assim, fãs de todas as equipes do Brasil celebraram a presença de ambas no jogo, por meio das redes sociais.



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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges