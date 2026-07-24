Danilo falando sobre respeitar decisão do Botafogo e querer ser respeitadoReprodução/Instagram @danilo.8

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João André Pombo
Rio - O volante Danilo, de 25 anos, fez uma postagem logo após o empate entre Botafogo e Vitória, por 0 a 0, na quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, deixando claro que não deseja atuar no futebol russo. O tom crítico da mensagem dividiu os torcedores alvinegros. 
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"Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo respeite minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento", escreveu. 
Danilo recebeu uma proposta do Palmeiras e do Zenit. O volante, de 25 anos, gostaria de voltar ao clube paulista, que o revelou, mas o Botafogo negou a possibilidade de transferi-lo para outra equipe do futebol brasileiro.
Alguns torcedores consideraram a exposição do volante como desnecessária, enquanto outros consideraram uma situação normal e preferiram comemorar sua continuidade no Botafogo.
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Torcedores debatendo sobre postagem do Danilo - Reprodução/X @PierreSantana8
Torcedores debatendo sobre postagem do Danilo - Reprodução/X @botafogomemes
Torcedores debatendo sobre postagem do Danilo - Reprodução/X @jamorant1910
Torcedores debatendo sobre postagem do Danilo - Reprodução/X @FireOMT
Torcedores debatendo sobre postagem do Danilo - Reprodução/X @manTTmoon
Torcedores debatendo sobre postagem do Danilo - Reprodução/X @Comentarista_TT
Torcedores debatendo sobre postagem do Danilo - Reprodução/X @1894BotafogoFR
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato