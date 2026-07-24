Rio - O volante Danilo, de 25 anos, fez uma postagem logo após o empate entre Botafogo e Vitória, por 0 a 0, na quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, deixando claro que não deseja atuar no futebol russo. O tom crítico da mensagem dividiu os torcedores alvinegros.
"Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo respeite minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento", escreveu.
Danilo recebeu uma proposta do Palmeiras e do Zenit. O volante, de 25 anos, gostaria de voltar ao clube paulista, que o revelou, mas o Botafogo negou a possibilidade de transferi-lo para outra equipe do futebol brasileiro.
Alguns torcedores consideraram a exposição do volante como desnecessária, enquanto outros consideraram uma situação normal e preferiram comemorar sua continuidade no Botafogo.
AGORA! Publicação que Danilo, do Botafogo, acaba de fazer nas redes sociais:
“Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento.” pic.twitter.com/1CiSvKOQCZ
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