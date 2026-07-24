Danilo falando sobre respeitar decisão do Botafogo e querer ser respeitado - Reprodução/Instagram @danilo.8

Danilo falando sobre respeitar decisão do Botafogo e querer ser respeitadoReprodução/Instagram @danilo.8

Publicado 24/07/2026 16:21

"Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo respeite minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento", escreveu.

Danilo recebeu uma proposta do Palmeiras e do Zenit. O volante, de 25 anos, gostaria de voltar ao clube paulista, que o revelou, mas o Botafogo negou a possibilidade de transferi-lo para outra equipe do futebol brasileiro.



AGORA! Publicação que Danilo, do Botafogo, acaba de fazer nas redes sociais:



“Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento.” pic.twitter.com/1CiSvKOQCZ — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 24, 2026 VEJA OS COMENTÁRIOS Alguns torcedores consideraram a exposição do volante como desnecessária, enquanto outros consideraram uma situação normal e preferiram comemorar sua continuidade no Botafogo.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato