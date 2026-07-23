Danilo Pereira defendeu o NEC Nijmegen por empréstimoDivulgação / Instagram @danilo_pereira
Danilo Pereira desembarca no Rio para se apresentar ao Botafogo
Ele chega ao Glorioso por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia
Danilo Pereira desembarca no Rio para se apresentar ao Botafogo
Ele chega ao Glorioso por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia
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