Danilo Pereira defendeu o NEC Nijmegen por empréstimoDivulgação / Instagram @danilo_pereira

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João Alexandre Borges
Rio - O atacante Danilo Pereira chegou ao Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (23) e vai se apresentar ao Botafogo. Quando o negócio for concluído, ele se tornará o sexto reforço do Alvinegro nesta janela de transferências.
O jogador pertence ao Rangers, da Escócia, e assinará com o Botafogo por empréstimo válido até junho de 2027, com opção de compra ao fim do acordo.
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Danilo Pereira chega para repor a saída de Chris Ramos, que foi emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Na temporada 2025/26, ele também defendeu o NEC Nijmegen, da Holanda, por empréstimo.
Nesta janela de transferências, o Botafogo já anunciou as contratações dos goleiros Gabriel Batista e Warleson, do zagueiro Lucas Monzón, do lateral-esquerdo Paulinho e do volante Domingos Andrade.