Domingos Andrade em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O volante, que veio do Porto B, de Portugal, assinou vínculo com o Alvinegro até dezembro de 2029. Ele já treina com os companheiros no CT Lonier.
Apesar de estar regularizado, Domingos Andrade não estará à disposição para enfrentar o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O volante não foi relacionado.
A tendência é que ele viaje para encarar o Cruzeiro, no domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 20ª rodada da competição nacional. Neste momento, o Botafogo soma 25 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela.
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