Danilo em ação no jogo entre Botafogo e Vitória - VÃ­tor Silva/Botafogo

Danilo em ação no jogo entre Botafogo e VitóriaVÃ­tor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2026 22:13 | Atualizado 23/07/2026 22:14

Rio - Danilo chegou ao 13º jogo pelo Botafogo no Brasileirão de 2026 ao entrar em campo no empate sem gols com o Vitória , nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos. Dessa forma, ele não poderá defender outro clube nesta edição do campeonato, e o Glorioso aproveitou para provocar o Palmeiras, que tentou a contratação do volante.

Por meio das redes sociais, ao anunciar entrada de Danilo, o perfil do Alvinegro colocou 'Botafogo' em caixa alta. Além disso, postou um vídeo com a música 'Smooth Operator'. Uma paródia da canção é usada para por rivais para provocar o Palmeiras.

O vídeo ainda conta com personagem 'Mr. Bean' vestido de verde e branco, justamente as cores do clube paulista. Confira abaixo:

"Danilo Santos, jogador do BOTAFOGO e da Seleção Brasileira, em campo!", escreveu o perfil do Botafogo.



Danilo Santos, jogador do BOTAFOGO e da Seleção Brasileira, em campo! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jlWqj4POhB — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 23, 2026





Danilo, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, havia disputado 12 jogos pelo Botafogo no Brasileiro de 2026. Este era o número limite para poder defender outra equipe nesta edição do campeonato.

