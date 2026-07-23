Danilo em ação no jogo entre Botafogo e VitóriaVÃtor Silva/Botafogo
Danilo Santos, jogador do BOTAFOGO e da Seleção Brasileira, em campo! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jlWqj4POhB— Botafogo F.R. (@Botafogo) July 23, 2026
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Danilo em ação no jogo entre Botafogo e VitóriaVÃtor Silva/Botafogo
Danilo Santos, jogador do BOTAFOGO e da Seleção Brasileira, em campo! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jlWqj4POhB— Botafogo F.R. (@Botafogo) July 23, 2026
Danilo chega a 13 jogos no Brasileiro, e Botafogo provoca Palmeiras
Volante não pode mais disputar esta edição do campeonato por outra equipe
Botafogo empilha chances, mas fica no empate sem gols com o Vitória
O grande destaque do jogo foi o goleiro Lucas Arcanjo, que brilhou com grandes defesas para salvar o time visitante
Domingos Andrade é regularizado e já pode estrear pelo Botafogo
Volante angolano assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Com Danilo na lista, veja os relacionados do Botafogo
O técnico Franclim Carvalho também conta com os retornos de Arthur Cabral e Álvaro Montoro
Após quase três anos, Bastos rescinde contrato e deixa o Botafogo
Saída foi oficializada no BID da CBF, nesta quinta-feira (23)
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Jogador assinará vínculo com o Glorioso por empréstimo até junho de 2027
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