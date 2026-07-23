Botafogo rejeitou oferta por Danilo Vitor Silva/Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O volante Danilo, de 25 anos, continuará no Botafogo, por ora. O clube carioca recusou a proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) do Palmeiras pelo volante. As informações foram dadas pelo portal "GE".
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Houve na manhã desta quinta-feira (23) uma longa reunião entre o staff de Danilo com o Botafogo. O Palmeiras tinha o desejo de sinalizar uma contraproposta de cerca de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 173,91 milhões).
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A decisão bate com a declaração do presidente João Paulo Magalhães Lins, que afirmou que Danilo não está à venda e que o Botafogo não precisa do valor da transferência.
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"O Danilo não está à venda o Danilo é um superjogador, de Copa do Mundo, entendeu? Ficam essas coisas, querendo achar que o Botafogo está a qualquer preço, que o Botafogo precisa disso, precisa daquilo, vai vender, vai queimar… Negativo!", disse em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.
Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.