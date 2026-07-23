Botafogo rejeitou oferta por Danilo Vitor Silva/Botafogo
Botafogo recusa proposta do Palmeiras e Danilo fica no clube
Jogador, de 25 anos, continua no Alvinegro
Domingos Andrade é regularizado e já pode estrear pelo Botafogo
Volante angolano assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Com Danilo na lista, veja os relacionados do Botafogo
O técnico Franclim Carvalho também conta com os retornos de Arthur Cabral e Álvaro Montoro
Após quase três anos, Bastos rescinde contrato e deixa o Botafogo
Saída foi oficializada no BID da CBF, nesta quinta-feira (23)
Botafogo acerta contratação de Danilo Pereira, atacante do Rangers
Jogador assinará vínculo com o Glorioso por empréstimo até junho de 2027
Botafogo recusa proposta do Palmeiras e Danilo fica no clube
Jogador, de 25 anos, continua no Alvinegro
Auxiliar do Palmeiras comenta interesse em Danilo, do Botafogo
Clube paulista já deixou claro o desejo de contar com o meio-campista alvinegro
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