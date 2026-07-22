Rio - Fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026, o lateral-direito Vitinho não desistiu do sonho de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Em entrevista ao "ge", o jogador do Botafogo ressaltou que respeita a decisão do técnico Carlo Ancelotti e que mantém o desejo de ser convocado no futuro.
"O futebol é escolha. Eu respeito a decisão do Mister (Carlo Ancelotti). Quem sou eu para falar dele? Depois de tudo o que ele já viveu. Respeito toda a decisão. O Vitinho vai continuar trabalhando e fazendo o papel dele no clube, porque o sonho ainda não acabou", disse o lateral-direito do Botafogo.
Vitinho foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira em agosto, para os jogos contra Chile e Bolívia, nas Eliminatórias, e estreou na derrota por 1 a 0 para os bolivianos. Já a segunda convocação aconteceu em outubro, quando participou da vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em amistoso.
"Eu tenho sonhos e penso em vestir a camisa da seleção brasileira ainda. Lembro que, há alguns anos, eu estava distante da Seleção e consegui chegar lá. Então, vou continuar trabalhando para que, se Deus quiser, estar na Seleção de novo", completou.
O lateral também esteve presente na pré-lista para a Copa do Mundo. Porém, acabou não sendo convocado. Para a posição, Ancelotti levou Wesley e Danilo, enquanto Ibáñez também foi utilizado improvisado. Após a lesão de Wesley, Vitinho voltou a ser cotado, mas o treinador optou pela convocação do volante Éderson.
Na atual temporada pelo Botafogo, Vitinho disputou 29 partidas, sendo 26 como titular. Ao todo, soma três assistências e ainda não marcou gols.
Campanha do Brasil na Copa do Mundo
A seleção brasileira caiu precocemente na Copa do Mundo. O Brasil avançou na liderança do Grupo C após empatar com Marrocos por 1 a 1 e vencer Haiti e Escócia por 3 a 0. Nos 16-avos de final, a Seleção derrotou o Japão de virada por 2 a 1. Já nas oitavas, foi superada pela Noruega por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland, e deu adeus ao Mundial.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Rodrigo Souza
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