Danilo - Vitor Silva/Botafogo

DaniloVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2026 07:00

Após vencer o Santos por 2 a 1 na semana passada, o Botafogo volta a campo hoje, às 19h30, contra o Vitória, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão, ainda com algumas interrogações no time titular. Com a saída de Léo Linck selada para o futebol português, o técnico Franclim Carvalho terá que decidir quem herdará a vaga no gol. Já Danilo tem conversas avançadas com o Palmeiras e, caso entre em campo hoje, não poderá mais ser negociado com o rival alviverde nesta temporada.



Na volta da pausa para a Copa do Mundo, o Fogão deixou uma boa impressão para a sua torcida na vitória conquistada no último minuto diante do Santos, no Niltão. A equipe do português Franclim Carvalho apresentou um futebol ofensivo e marcou pressão o tempo todo, algo que deve se repetir no jogo de logo mais. Um dos destaques da partida foi o goleiro Léo Linck, que parou o ataque santista com defesas capitais, uma delas cara a cara com Miguelito, ainda na primeira etapa.



Mesmo com o bom desempenho na semana passada, Léo Linck não irá permanecer em General Severiano para o restante da temporada. O goleiro tem encaminhada uma saída por empréstimo de um ano para atuar no Estrela Amadora, de Portugal, e não jogará mais com a camisa do Fogão. O acordo prevê uma opção de compra de 50% dos direitos do jogador por 2 milhões de euros (R$ 11,6 milhões), segundo o jornalista Venê Casagrande.



Sem o goleiro, Franclim Carvalho terá uma dor de cabeça para definir quem será o titular. Com as chegadas de Gabriel Batista e Warleson nesta janela de transferências, o Alvinegro tem quatro goleiros à disposição para o confronto contra o Vitória. Além dos novos reforços, Raul Steffens e Cristian Loor completam o plantel.



Mas a grande dúvida é quanto à presença de Danilo na partida. O meio-campista se reapresentou ao clube nesta semana, depois de representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, e treinou normalmente com a equipe no CT do Espaço Lonier. A questão é que o jogador vive uma novela na negociação com o Palmeiras — que ganhou novos capítulos com a abertura da janela de transferências — e se encontra em uma encruzilhada que deve definir seu futuro.



Segundo a ESPN, o Porco subiu a proposta e ofereceu 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 162 milhões) pelo destaque do Glorioso. Danilo se mostrou aberto a um retorno à sua ex-equipe, mas não deve forçar uma saída. A decisão agora está nas mãos da diretoria do Botafogo, que pede 30 milhões de euros (R$ 173,6 milhões) para negociar o atleta. Por outro lado, caso entre em campo hoje, o jogador praticamente fecharia as portas para uma possível venda para o mercado nacional, já que excederia o limite de 12 partidas no Brasileirão.

*Reportagem produzida pelo estagiário Gustavo Fernandes sob supervisão de Danillo Pedrosa