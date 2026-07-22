Chrystian Barletta, atacante do SportFoto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife
Após se livrar dos transfer bans, o Botafogo começou a oficializar reforços. O Alvinegro já anunciou as contratações dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do lateral-esquerdo Paulinho, do zagueiro Lucas Monzón e do volante Domingos Andrade.
O clube também teve algumas baixas. O ponta-direita Nathan Fernandes foi cedido ao Ludogorets, da Bulgária, enquanto o atacante Chris Ramos seguiu para o Real Oviedo, da Espanha, também por empréstimo. Além disso, o volante Newton foi vendido ao São Paulo.
Com passagens também por clubes como Corinthians e Ceará, Barletta é o principal nome do Sport na temporada. O atacante soma 11 gols e três assistências em 31 partidas pelo time pernambucano no ano.
O Botafogo retorna a campo para enfrentar o Vitória na quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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