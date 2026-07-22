Danilo recebeu nova proposta do PalmeirasVítor Silva / Botafogo
Palmeiras oferece R$ 162 milhões ao Botafogo por Danilo
Jogador, de 25 anos, tem futuro indefinido
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