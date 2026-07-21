Danilo em treino do Botafogo no Espaço Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em treino do Botafogo no Espaço LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/07/2026 09:05 | Atualizado 21/07/2026 09:29

Rio — O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, garantiu que Danilo está disponível para jogar. O meia passa por um momento de indefinição sobre o seu futuro , mas já fez seu primeiro treino no Glorioso desde o fim da Copa do Mundo enquanto aguarda novas etapas nas negociações.

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"O Danilo ficou feliz de retornar, é um cara que gosta muito daqui. A gente gosta muito dele, a gente se dá muito bem, então a gente ficou muito feliz com o retorno dele. Perguntei para ele se ele estava disponível para jogar, ele falou que está aqui disponível para jogar, obviamente, a gente fica muito feliz com isso", disse, ao 'ge'.



LEIA MAIS: Três reforços do Botafogo são regularizados no BID "O Danilo ficou feliz de retornar, é um cara que gosta muito daqui. A gente gosta muito dele, a gente se dá muito bem, então a gente ficou muito feliz com o retorno dele. Perguntei para ele se ele estava disponível para jogar, ele falou que está aqui disponível para jogar, obviamente, a gente fica muito feliz com isso", disse, ao 'ge'.

O Palmeiras insiste no retorno de Danilo, que tem interesse em retornar. Mas caso ele entre em campo em mais uma partida pelo Alvinegro no Brasileirão, ele atingirá 13 jogos na competição, o que inviabilizaria uma possível transferência para outro clube que dispute o torneio. O Botafogo também recebeu uma proposta do Zenit, que não agradou pelo salário oferecido.



"É um jogador que dispensa comentários para a gente, vai ser uma mais-valia com certeza. Hoje ele retornou, fez o primeiro treino aqui, agora é com o Franclim, obviamente, e a situação dele é uma situação diferente da nossa, mas a gente fica muito feliz com o retorno dele, espero que ele possa ficar para nos ajudar", concluiu Alex Telles.