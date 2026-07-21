Danilo em treino do Botafogo no Espaço LonierVítor Silva / Botafogo
"O Danilo ficou feliz de retornar, é um cara que gosta muito daqui. A gente gosta muito dele, a gente se dá muito bem, então a gente ficou muito feliz com o retorno dele. Perguntei para ele se ele estava disponível para jogar, ele falou que está aqui disponível para jogar, obviamente, a gente fica muito feliz com isso", disse, ao 'ge'.
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"É um jogador que dispensa comentários para a gente, vai ser uma mais-valia com certeza. Hoje ele retornou, fez o primeiro treino aqui, agora é com o Franclim, obviamente, e a situação dele é uma situação diferente da nossa, mas a gente fica muito feliz com o retorno dele, espero que ele possa ficar para nos ajudar", concluiu Alex Telles.
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