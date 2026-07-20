Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 20/07/2026 22:22

Rio - Anunciados nesta segunda-feira (20) como reforços do Botafogo , o lateral-esquerdo Paulinho e os goleiros Gabriel Batista e Walerson foram regularizados. O nome do trio já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"Bidou! Warleson, Paulinho e Gabriel Batista já estão regularizados no BID como jogadores do Botafogo!", escreveu o perfil do Glorioso nas redes sociais.

BIDOU!



Warleson, Paulinho e Gabriel Batista já estão regularizados no BID como jogadores do BOTAFOGO! #BFR pic.twitter.com/eEngjjOYXN — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 20, 2026

O Glorioso oficializou a contratação de quatro reforços nesta segunda-feira (20). O único que ainda não está regularizado é o zagueiro Lucas Monzón.



O Botafogo treina de olho na partida contra o Vitória. As duas equipes vão medir forças na próxima quinta-feira (23), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.