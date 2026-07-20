Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo
BIDOU!— Botafogo F.R. (@Botafogo) July 20, 2026
Warleson, Paulinho e Gabriel Batista já estão regularizados no BID como jogadores do BOTAFOGO! #BFR pic.twitter.com/eEngjjOYXN
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