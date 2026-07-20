Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - Anunciados nesta segunda-feira (20) como reforços do Botafogo, o lateral-esquerdo Paulinho e os goleiros Gabriel Batista e Walerson foram regularizados. O nome do trio já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
"Bidou! Warleson, Paulinho e Gabriel Batista já estão regularizados no BID como jogadores do Botafogo!", escreveu o perfil do Glorioso nas redes sociais.
O Glorioso oficializou a contratação de quatro reforços nesta segunda-feira (20). O único que ainda não está regularizado é o zagueiro Lucas Monzón.
O Botafogo treina de olho na partida contra o Vitória. As duas equipes vão medir forças na próxima quinta-feira (23), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.