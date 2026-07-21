Empresário John TextorClement Mahoudeau / AFP

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João Vitor Cravo
Estados Unidos - John Textor, atualmente afastado da SAF do Botafogo, declarou ser vítima de uma "conspiração" e acionou uma "rival" na Justiça dos Estados Unidos. A processada é Michele Kang, atual dona do Lyon, clube francês que também pertencia ao grupo de investimentos do empresário. Ele cobra US$ 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões na cotação atual) da sul-coreana pelas acusações, segundo a "ESPN".
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Segundo a denúncia de Textor, Kang teria se unido a outros investidores do "Eagle Football Group" para afastá-lo do poder no Lyon. Além disso, a nova mandatária do clube teria prejudicado financeiramente o modelo "multi-clubes" do grupo, o que influenciou no acúmulo de dívidas do Botafogo, por exemplo.
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Na argumentação, que dura mais de 70 páginas e foi protocolada nesta segunda-feira (20), Textor detalha casos específicos nos quais a sul-coreana atrapalhou o andamento dos negócios comandados por ele. Entre os episódios, o estadunidense citou empréstimos e transferências de jogadores.
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A maior polêmica foi a denúncia de difamação feita pelo ex-dono da SAF do Botafogo, referente à suposta transferência do atacante Igor Jesus ao Lyon. Segundo ele, Michele Kang classificou a negociação como "fraudulenta" em e-mail enviado na época. Assim, a venda foi barrada e o centroavante não chegou a vestir a camisa do time francês.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo da Costa