Nova camisa preta do Botafogo, em parceria com a Mizuno - Divulgação / Botafogo

Nova camisa preta do Botafogo, em parceria com a MizunoDivulgação / Botafogo

Publicado 21/07/2026 12:03

Rio - Em parceria com a Mizuno, o Botafogo divulgou nesta terça-feira (21) a sua nova camisa preta. A peça é inspirada nos primeiros uniformes do Club de Regatas Botafogo, de 1894, e segue a tradição do remo e dos esportes náuticos do Glorioso. A estreia será na quinta-feira (23), contra o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"O futebol ocupa um lugar único na cultura do país, onde ultrapassa as quatro linhas e se conecta com a moda, o entretenimento e o lifestyle. É nesse cenário que a Mizuno vem construindo sua presença no futebol brasileiro, onde visa valorizar a história dos clubes por meio de produtos que unem tradição japonesa, inovação e autenticidade", disse Rafael Santos, diretor de marketing da fornecedora.

"A camisa traduz esse propósito ao homenagear as origens do clube e sua trajetória centenária. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a presença da marca no futebol, criando conexões com atletas, torcedores e todos aqueles que enxergam o esporte como parte do seu estilo de vida", completou.

O uniforme apresenta uma paleta monocromática em preto, textura em relevo com listras verticais e pequenos padrões que remetem aos tecidos das camisas da época. Além disso, traz o escudo tradicional na parte frontal e um selo comemorativo na nuca.

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