Bastos em Botafogo x Chapecoense, pela Copa do Brasil Foto: Vitor Silva/BFR
Torcedores do Botafogo se dividem sobre saída de zagueiro
Defensor, de 35 anos, foi campeão da Libertadores e do Brasileiro
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Jogador, de 35 anos, chegou ao clube em 2023
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