Bastos em Botafogo x Chapecoense, pela Copa do Brasil - Foto: Vitor Silva/BFR

Bastos em Botafogo x Chapecoense, pela Copa do Brasil Foto: Vitor Silva/BFR

Publicado 21/07/2026 13:55

Rio - Campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024, pelo Botafogo, Bastos encaminhou sua rescisão com o clube. A saída do angolano gerou reações diferentes dos torcedores alvinegros. A maneira como o defensor irá deixar o clube foi o que motivou algumas discordâncias.

Bastos terá seu contrato que se encerraria no fim do ano rescindido. O defensor não se reapresentou depois da Copa do Mundo e estaria irritado com atrasos salariais. Com uma história no Botafogo, alguns torcedores defenderam que o angolano deveria ter um tratamento diferente.

Porém, desde o ano passado, Bastos pouco atua. O zagueiro vem passando por muitos problemas físicos. Em 2025, por exemplo, o angolano só fez um jogo. Neste ano, ele entrou em campo em apenas 17 partidas.

"Sabe lá o que se passa na cabeça dele. Seja lá o que for, desejo que ele reencontre a felicidade. Não consigo desejar algo de ruim, para um atleta que nos deu alegrias absurdas." disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter. Em oposição, outro disse "Já vai tarde, ficou às custas do clube por dois anos, e quando o clube atrasou salários fez gracinha" de forma efusiva.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato