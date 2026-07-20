Léo Linck em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Botafogo encaminha empréstimo de goleiro para clube português
Glorioso trouxe mais dois jogadores para a posição nesta janela de transferências
Rio - O Botafogo está perto de acertar a saída de Léo Linck. O Glorioso vai emprestar o goleiro para o Estrela Amadora, de Portugal. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.
A SAF, aliás, anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação de dois goleiros: Gabriel Batista, que estava no Santa Clara, de Portugal; e Warleson, que estava no Cercle Brugge, da Bélgica.
Cria do Athletico-PR, Léo Linck chegou ao Botafogo em janeiro de 2025. Ele assinou contrato com o Alvinegro válido até o fim de 2028, mas não se firmou na meta alvinegra.
Caso seja concretizada, a mudança de Léo Linck representaria mais uma mudança do Glorioso para a posição. Durante a pausa para a Copa do Mundo, Neto deixou o clube. Já nesta segunda (20), Gabriel Batista e Warleson foram anunciados e regularizados no BID.
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