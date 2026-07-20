Danilo em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2026 18:21

Danilo, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, retornou ao Botafogo nesta segunda-feira (20). O volante tem futuro indefinido, mas a tendência é que deixe o clube carioca neste segundo semestre.

O Botafogo tinha uma expectativa de vender Danilo para o exterior por cerca de 40 milhões de euros (R$ 233,37 milhões). Essa situação ficou improvável, porque o desempenho do volante na Copa do Mundo ficou aquém do esperado.

No total, Danilo atuou em 44 minutos somando as entradas nos jogos contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. O jogador não teve oportunidades na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Mesmo com as lesões de Lucas Paquetá e Raphinha, o volante não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, o jogador acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo atacante, substituiu o meia do Flamengo na equipe inicial.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.