Danilo em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Danilo não se empolga com Zenit e pressiona por volta ao Palmeiras
Jogador, de 25 anos, não deve seguir no Botafogo
Rio - O volante Danilo, de 25 anos, que recebeu uma proposta do Zenit, não se empolgou com o salário oferecido e nem com a possibilidade de atuar no futebol russo. De acordo com a "Itatiaia", o desejo do atleta é voltar pelo Palmeiras e o staff vem pressionando o Botafogo.
Danilo, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, retornou ao Botafogo nesta segunda-feira (20). O volante tem futuro indefinido, mas a tendência é que deixe o clube carioca neste segundo semestre.
O Botafogo tinha uma expectativa de vender Danilo para o exterior por cerca de 40 milhões de euros (R$ 233,37 milhões). Essa situação ficou improvável, porque o desempenho do volante na Copa do Mundo ficou aquém do esperado.
No total, Danilo atuou em 44 minutos somando as entradas nos jogos contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. O jogador não teve oportunidades na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Mesmo com as lesões de Lucas Paquetá e Raphinha, o volante não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, o jogador acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo atacante, substituiu o meia do Flamengo na equipe inicial.
Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.
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