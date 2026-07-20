Paulinho é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo
Botafogo anuncia contratação do lateral-esquerdo Paulinho
Defensor assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028
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