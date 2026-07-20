Paulinho é o novo reforço do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Paulinho é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 20/07/2026 11:52

Rio - O Botafogo oficializou nesta segunda-feira (20) a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. O defensor assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028. Ele é o primeiro reforço do clube para a sequência da temporada.

O jogador já treina com os companheiros no CT Lonier e, caso seja regularizado, poderá estrear na próxima quinta-feira (23), contra o Vitória. A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Paulinho se profissionalizou no Santo André, em 2014. Depois, passou por Santos (sub-23), Boa Esporte, São Bento, Bahia e Midtjylland. Agora, vestirá a camisa do Botafogo.

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