Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/07/2026 09:36

Além deles, Danilo Pereira tem negociações avançadas para chegar ao Alvinegro. O atacante do Rangers, da Escócia, deve assinar vínculo por empréstimo com opção de compra.Em meio à expectativa pelos reforços, o Botafogo se prepara para enfrentar o Vitória, na próxima quinta-feira (23). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 25 pontos e ocupa a 9ª posição na tabela.