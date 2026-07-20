Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Rio - A janela internacional de transferências abriu oficialmente nesta segunda-feira (20) e, assim, o Botafogo pretende anunciar e já registrar os reforços que estão encaminhados. Depois de um período conturbado, o Glorioso conseguiu se livrar dos transfer bans para selar novas contratações.

Ao todo, são cinco jogadores acertados: os goleiros Warleson e Gabriel Batista; o zagueiro uruguaio Lucas Monzón; o lateral-esquerdo Paulinho; e o volante angolano Domingos Andrade.
Leia mais: Botafogo acerta empréstimo de atacante para clube espanhol

Além deles, Danilo Pereira tem negociações avançadas para chegar ao Alvinegro. O atacante do Rangers, da Escócia, deve assinar vínculo por empréstimo com opção de compra.

Em meio à expectativa pelos reforços, o Botafogo se prepara para enfrentar o Vitória, na próxima quinta-feira (23). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 25 pontos e ocupa a 9ª posição na tabela.