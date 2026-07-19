Chris Ramos foi emprestado pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O Botafogo acertou o empréstimo do atacante Chris Ramos, de 29 anos, para o Real Oviedo, da Espanha. O acordo prevê uma opção de compra. As informações foram dadas pelo jornal espanhol "El Comercio".
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Recém-promovido para a LaLiga, o Real Oviedo ficará responsável por pagar parte dos salários do atacante. O empréstimo será até o fim da temporada europeia. Chris Ramos tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2028.
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Contratado pelo Botafogo em agosto do ano passado por empréstimo, com aval de Davide Ancelotti, o jogador bateu as metas contratuais e acabou sendo adquirido pelo clube em uma negociação que poderia atingir 3,5 milhões de euros (quase R$ 21 milhões).
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Com passagens por diversos clubes espanhóis, Chris Ramos entrou em campo pelo Botafogo em poucas oportunidades. Ele entrou em campo em 21 partidas, anotou cinco gols e deu uma assistência.