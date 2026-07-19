Alexander Barboza foi peça-chave do Botafogo no título da Libertadores de 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza foi peça-chave do Botafogo no título da Libertadores de 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/07/2026 10:00

Rio - A reforma do Botafogo na zona mista do Estádio Nilton Santos gerou polêmica. Após substituir algumas fotos do local, que retratavam personagens de títulos recentes, o clube recebeu "indireta" de Alexander Barboza. Hoje no Palmeiras, o zagueiro teve sua imagem removida e publicou que "a história não se apaga" nos stories de seu Instagram.

"Podem retirar as fotos e fazer tudo o que quiserem, mas a história não se apaga", escreveu Barboza. O defensor foi titular e peça-chave nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024, mas a não-renovação de seu contrato e a transferência para o clube paulista geraram atrito nos bastidores.

Outro a se pronunciar sobre a mudança foi John Textor. Dono da SAF nas principais conquistas recentes, o empresário americano achou justa a remoção de sua imagem, na qual segurava o troféu da Libertadores. Hoje afastado do Botafogo, o investidor também elogiou Junior Santos, autor do gol que selou o título, cuja foto entrou no lugar da sua.

"Adoro esta foto, mas sempre senti um pouco de vergonha desta parede. Jogadores são ídolos, donos não são. No fim das contas, sou abençoado por ter esse troféu em minha casa, sabendo que também estará nos corações e mentes dos botafoguenses para sempre. O novo design do lobby está incrível, e eu não poderia estar mais feliz com a escolha do meu substituto", publicou Textor, nos stories de seu Instagram.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci