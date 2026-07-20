Gabriel Batista é o novo goleiro do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Gabriel Batista é o novo goleiro do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/07/2026 13:14

Rio - A semana começou com a chegada de mais um reforço ao Botafogo. Após anunciar o lateral-esquerdo Paulinho , nesta segunda-feira (20), o clube confirmou a contratação de seu novo goleiro: Gabriel Batista. O guarda-redes, de 28 anos, foi revelado pelo Flamengo e defendia o Santa Clara, de Portugal, desde agosto de 2022. Seu contrato será até 2029.

Gabriel Batista subiu para o profissional do Rubro-Negro em 2017. Em seguida, após curta passagem pelo Sampaio Corrêa, por empréstimo, se transferiu para o futebol português sem custos, ao fim de seu contrato com o clube carioca. Pelo Santa Clara, atuou em 138 jogos, sofreu 158 gols e não foi vazado em 45 partidas.

No Botafogo, o goleiro disputará posição com Léo Linck e Raúl, que já estavam no clube e se revezaram na titularidade durante o primeiro semestre. Além disso, terá a concorrência de Warleson, de 29 anos, contratado pelo Glorioso junto ao Cercle Brugge, da Bélgica.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vitória, no Nilton Santos. A partida será um duelo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão, no qual o Alvinegro ocupa a 9ª posição.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato