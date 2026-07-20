Lucas Monzón fechou com o BotafogoDivulgação / Botafogo
Botafogo oficializa a contratação do zagueiro Lucas Monzón
Vínculo vai até o fim de 2029
Rio - O Botafogo ainda não parou de anunciar reforços nesta segunda-feira (20). Depois de confirmar as chegadas do lateral-esquerdo Paulinho e dos goleiros Gabriel Batista e Warleson, o Glorioso oficializou a contratação do zagueiro do Lucas Monzón.
O defensor tem 24 anos e é canhoto. O vínculo com o Botafogo vai até o fim de 2029. O clube informou que ele "já está com os novos companheiros treinando para a segunda parte da temporada".
Monzón tem nacionalidade uruguaia, mas nasceu no Brasil. Ele chega ao Glorioso após passagem por empréstimo pelo Junior Barranquilla (COL), onde foi campeão dos torneios Apertura de 2026 e Clausura de 2025. O jogador pertencia ao Racing (URU).
Ao longo da carreira, ele também vestiu as camisas de Danubio (URU), Montevideo Wanderers (URU), New York Red Bulls (EUA) e Racing de Montevideo (URU).
Botafogo
Danilo não se empolga com Zenit e pressiona por volta ao Palmeiras
Jogador, de 25 anos, não deve seguir no Botafogo
Botafogo
Botafogo anuncia a contratação de ex-goleiro do Athletico-PR
Alvinegro contratou dois nomes para o setor
Botafogo
Com futuro indefinido, Danilo participa de treino do Botafogo
Volante, de 25 anos, não deve seguir no clube
Botafogo
Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-goleiro do Flamengo
Arqueiro surgiu na base do Rubro-Negro e estava no futebol português desde 2022
Botafogo
Botafogo anuncia contratação do lateral-esquerdo Paulinho
Defensor assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.