Lucas Monzón fechou com o Botafogo - Divulgação / Botafogo

Lucas Monzón fechou com o BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 20/07/2026 18:18 | Atualizado 20/07/2026 19:22

Rio - O Botafogo ainda não parou de anunciar reforços nesta segunda-feira (20). Depois de confirmar as chegadas do lateral-esquerdo Paulinho e dos goleiros Gabriel Batista Warleson , o Glorioso oficializou a contratação do zagueiro do Lucas Monzón.

O defensor tem 24 anos e é canhoto. O vínculo com o Botafogo vai até o fim de 2029. O clube informou que ele "já está com os novos companheiros treinando para a segunda parte da temporada".

Monzón tem nacionalidade uruguaia, mas nasceu no Brasil. Ele chega ao Glorioso após passagem por empréstimo pelo Junior Barranquilla (COL), onde foi campeão dos torneios Apertura de 2026 e Clausura de 2025. O jogador pertencia ao Racing (URU).

Ao longo da carreira, ele também vestiu as camisas de Danubio (URU), Montevideo Wanderers (URU), New York Red Bulls (EUA) e Racing de Montevideo (URU).