Botafogo anunciou a contratação de WarlesonVítor Silva/ BFR
Botafogo anuncia a contratação de ex-goleiro do Athletico-PR
Alvinegro contratou dois nomes para o setor
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Com futuro indefinido, Danilo participa de treino do Botafogo
Volante, de 25 anos, não deve seguir no clube
Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-goleiro do Flamengo
Arqueiro surgiu na base do Rubro-Negro e estava no futebol português desde 2022
Botafogo anuncia contratação do lateral-esquerdo Paulinho
Defensor assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028
Janela abre, e Botafogo já pode registrar reforços encaminhados
Glorioso tem acordo com alguns jogadores para a sequência da temporada
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