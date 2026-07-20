Danilo em treino do Botafogo no Espaço Lonier - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Danilo em treino do Botafogo no Espaço LonierFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2026 14:53 | Atualizado 20/07/2026 18:28

Rio - O Botafogo retornou aos treinos no Espaço Lonier nesta segunda-feira (20), visando o confronto contra o Vitória pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das novidades foi a participação de Danilo, de 25 anos, que se reapresentou ao clube após a disputa da Copa do Mundo.



O futuro do volante de 25 anos segue indefinido. O Palmeiras insiste no retorno do atleta. Na última sexta-feira (17), a presidente do Alviverde, Leila Pereira, afirmou que o interesse no jogador continua e que Anderson Barros mantém contato frequente com o Botafogo e com os empresários do volante.



"Eu acredito que sim, que o desejo dele é voltar para a casa dele, que é o Palmeiras, mas depende também do Botafogo. Não tenho dúvida de que o desejo dele é vir para o Palmeiras", afirmou Leila Pereira.





De acordo com informações do ge, o Botafogo não pretende negociar Danilo com outro clube do futebol brasileiro e quer contar com o volante nos próximos dias. Caso entre em campo em mais uma partida pelo Alvinegro no Brasileirão, ele atingirá 13 jogos na competição, o que inviabilizaria uma possível transferência para o Palmeiras. O limite permitido para que um jogador defenda dois clubes em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro é de 12 partidas.



Danilo chegou ao Botafogo no ano passado, em uma operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época), junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, o volante disputou 26 partidas, marcou 11 gols e é um dos destaques do Alvinegro. Leia mais: Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-goleiro do Flamengo De acordo com informações do ge, o Botafogo não pretende negociar Danilo com outro clube do futebol brasileiro e quer contar com o volante nos próximos dias. Caso entre em campo em mais uma partida pelo Alvinegro no Brasileirão, ele atingirá 13 jogos na competição, o que inviabilizaria uma possível transferência para o Palmeiras. O limite permitido para que um jogador defenda dois clubes em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro é de 12 partidas.Danilo chegou ao Botafogo no ano passado, em uma operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época), junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Nesta temporada, o volante disputou 26 partidas, marcou 11 gols e é um dos destaques do Alvinegro.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Pedro Logato