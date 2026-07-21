Bastos está de saída do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
Rio - Mais um titular na campanha do Botafogo na Libertadores e no Brasileiro de 2024 está perto de deixar o clube. O zagueiro Bastos, de 35 anos, teve sua rescisão encaminhada pelo Alvinegro. As informações foram dadas pela "ESPN".
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O angolano tem vínculo com o clube até dezembro, mas as partes chegaram a um acordo para o distrato. Bastos não se reapresentou depois da Copa do Mundo e faltou treinamentos. O defensor estaria irritado com a falta de pagamentos.
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Contratado pelo Botafogo em agosto de 2023, Bastos viveu seu auge no clube na temporada seguinte, quando foi titular do clube nos títulos da Libertadores e do Brasileiro, apesar de ter perdido a reta final por lesão.
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As contusões aumentaram na temporada seguinte e o defensor fez apenas uma partida. Neste ano, o veterano também teve lesões, mas Bastos conseguiu atuar mais. Ele entrou em campo em apenas 17 jogos e não fez nenhum gol.