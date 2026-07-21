Bastos está de saída do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Botafogo encaminha rescisão com mais um campeão da Libertadores
Jogador, de 35 anos, chegou ao clube em 2023
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Estreia do uniforme será contra o Vitória, na próxima quinta-feira (23)
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Futuro do meia está indefinido, em meio a negociações
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