Bastos está de saída do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Bastos está de saída do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/07/2026 13:12

Rio - Mais um titular na campanha do Botafogo na Libertadores e no Brasileiro de 2024 está perto de deixar o clube. O zagueiro Bastos, de 35 anos, teve sua rescisão encaminhada pelo Alvinegro. As informações foram dadas pela "ESPN".

O angolano tem vínculo com o clube até dezembro, mas as partes chegaram a um acordo para o distrato. Bastos não se reapresentou depois da Copa do Mundo e faltou treinamentos. O defensor estaria irritado com a falta de pagamentos.

Contratado pelo Botafogo em agosto de 2023, Bastos viveu seu auge no clube na temporada seguinte, quando foi titular do clube nos títulos da Libertadores e do Brasileiro, apesar de ter perdido a reta final por lesão.

As contusões aumentaram na temporada seguinte e o defensor fez apenas uma partida. Neste ano, o veterano também teve lesões, mas Bastos conseguiu atuar mais. Ele entrou em campo em apenas 17 jogos e não fez nenhum gol.