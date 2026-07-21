Danilo Pereira atua no Rangers - Divulgação / Rangers

Danilo Pereira atua no RangersDivulgação / Rangers

Publicado 21/07/2026 15:29

Botafogo está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. A diretoria alvinegra avançou nas negociações para contratar o centroavante Danilo Pereira, de 27 anos, que pertence ao Rangers, da Escócia.



Segundo informações da 'Sky Sports', o contrato prevê um empréstimo até junho de 2027. A compra em definitivo será obrigatória caso o atacante atinja uma meta de partidas.

Rio - Oestá próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. A diretoria alvinegra avançou nas negociações para contratar o centroavante Danilo Pereira, de 27 anos, que pertence ao Rangers, da Escócia.Segundo informações da 'Sky Sports', o contrato prevê um empréstimo até junho de 2027. A compra em definitivo será obrigatória caso o atacante atinja uma meta de partidas.

Danilo passou por bases de Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos antes de seguir para a Holanda, onde iniciou a carreira profissional no Ajax. Por lá, também defendeu FC Twente (empréstimo) e Feyenoord antes de ser contratado pelo Rangers, em julho de 2023.

Em fevereiro deste ano, ele foi anunciado como reforço do NEC Nijmegen (HOL), onde atuou por empréstimo. Pela equipe, disputou 12 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria