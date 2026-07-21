Danilo Pereira atua no RangersDivulgação / Rangers
Segundo informações da 'Sky Sports', o contrato prevê um empréstimo até junho de 2027. A compra em definitivo será obrigatória caso o atacante atinja uma meta de partidas.
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