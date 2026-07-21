Lucas Monzón é um dos reforços do Botafogo para a temporadaVítor Silva/Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - Depois de Gabriel Batista, Paulinho e Warleson, foi a vez de Lucas Monzón ser regularizado. O nome do novo zagueiro do Botafogo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (21).
"Bidou! Lucas Monzón está regularizado no BID da CBF como jogador do Botafogo!", celebrou o Alvinegro.
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O defensor foi anunciado como reforço do Glorioso na última segunda-feira (20). O contrato do jogador com o Botafogo é válido até o fim de 2029.
A equipe de Franclim Carvalho volta a campo na quinta-feira (23), para enfrentar o Vitória, pelo jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos.