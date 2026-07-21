Lucas Monzón é um dos reforços do Botafogo para a temporada - Vítor Silva/Botafogo

Lucas Monzón é um dos reforços do Botafogo para a temporadaVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/07/2026 20:56 | Atualizado 21/07/2026 22:14

Rio - Depois de Gabriel Batista, Paulinho e Warleson, foi a vez de Lucas Monzón ser regularizado. O nome do novo zagueiro do Botafogo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (21).

"Bidou! Lucas Monzón está regularizado no BID da CBF como jogador do Botafogo!", celebrou o Alvinegro.

BIDOU!



Lucas Monzón está regularizado no BID da CBF como jogador do BOTAFOGO!#BFR pic.twitter.com/LULvBSuVES — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 21, 2026

O defensor foi anunciado como reforço do Glorioso na última segunda-feira (20) . O contrato do jogador com o Botafogo é válido até o fim de 2029.

A equipe de Franclim Carvalho volta a campo na quinta-feira (23), para enfrentar o Vitória, pelo jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos.