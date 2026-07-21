Camisa nova lançada pelo BotafogoReprodução/X Botafogo FR

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João André Pombo
Rio - O Botafogo lançou a camisa alternativa, nesta terça-feira (21), para o resto da temporada. O uniforme tem a coloração cinza escuro, com detalhes em preto e branco, visa remeter a época em que as regatas eram o esporte principal do clube, período anterior à fusão com Botafogo Football Club.
De modo geral, a torcida achou a camisa bonita, mas um detalhe acabou chateando bastante os torcedores. A camisa veio com o escudo atual, e não com o escudo de regatas ou com o monograma da época como era o esperado.
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Inclusive, compararam muito com a camisa preta de 2021, lançada pela Kappa, e também inspirada na era gloriosa do remo. Naquele caso, utilizaram o escudo do remo.
 
A expectativa de estreia do uniforme é quinta-feira (23), em partida válida pelo Brasilerão contra o Vitória, no Nilton Santos.

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 *Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Rodrigo Souza