Rio - O Botafogo lançou a camisa alternativa, nesta terça-feira (21), para o resto da temporada. O uniforme tem a coloração cinza escuro, com detalhes em preto e branco, visa remeter a época em que as regatas eram o esporte principal do clube, período anterior à fusão com Botafogo Football Club.
De modo geral, a torcida achou a camisa bonita, mas um detalhe acabou chateando bastante os torcedores. A camisa veio com o escudo atual, e não com o escudo de regatas ou com o monograma da época como era o esperado.
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