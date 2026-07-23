Lance do jogo entre Botafogo e Vitória - Vítor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Botafogo e VitóriaVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2026 21:28

Rio - O Botafogo empatou por 0 a 0 com o Vitória no Estádio Nilton Santos, na noite desta quinta-feira (23), pelo jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Franclim Carvalho empilhou várias chances de gol, mas não conseguiu marcar. O grande nome da partida foi o goleiro Lucas Arcanjo, que brilhou com grandes defesas para salvar o time visitante.

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O Alvinegro soma 26 pontos e aparece em nono. Já o Vitória, que tem a mesma pontuação, ocupa a 11ª posição.

Agora, o Botafogo vira a chave para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso vai enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo (26), a partir das 16h, no Mineirão.

O jogo

O Vitória até impôs dificuldades ao Botafogo no início de partida e teve uma boa chance com um chute de fora da área de Matheuzinho. Porém, passado esse período, o Glorioso começou a crescer e foi melhor durante o primeiro tempo.

A primeira chance do Bota veio pouco depois do chute de Matheuzinho. Arthur Cabral teve espaço, finalizou de longe e viu o goleiro Lucas Arcanjo saltar para fazer uma linda defesa.

O Botafogo ainda teve outras boas oportunidades. Em uma delas, Matheus Martins, por exemplo, chegou a ficar cara a cara com Lucas Arcanjo após passe de Arthur Cabral, mas demorou para definir e não conseguiu o gol.

A equipe de Franclim Carvalho, aliás, quase foi castigada logo depois. Isso porque Renê recebeu ótimo passe para finalizar de dentro da área, mas Warleson estava bem posicionado para defender. O Leão havia chegado outras vezes na área, mas sem conseguir fazer o goleiro trabalhar.

No retorno do intervalo, o Botafogo dominou as ações e chegava com perigo, mas não conseguia superar Lucas Arcanjo. Logo no início, Montoro acertou a trave, e o goleiro ainda conseguiu um leve toque.

Já Huguinho fez grande jogada individual e só não tirou o dez porque Arcanjo defendeu. Arthur Cabral, por sua vez, finalizou de cabeça após cobrança de escanteio e viu o goleiro brilhar.

Durante o segundo tempo, o técnico Franclim Carvalho acionou Danilo. Com 13 jogos disputados pelo Botafogo no Brasileirão, ele não poderá atuar por outro time no campeonato.

O Glorioso ainda teve outras chances claras em que mandou a bola para fora. Os dois lances envolveram Vitinho, que serviu os companheiros: Medina recebeu o passe do lateral e estava sozinho na área, mas isolou; posteriormente, o jovem Lucas Emanuel também teve a oportunidade de marcar em finalização de cabeça, mas mandou para fora.