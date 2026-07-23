Danilo em ação no jogo entre Botafogo e VitóriaVítor Silva/Botafogo
'Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão', escreve Danilo
Volante ressaltou que não quer ser negociado para o futebol da Rússia
'Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão', escreve Danilo
Volante ressaltou que não quer ser negociado para o futebol da Rússia
Franclim fica na bronca com a cobertura sobre futuro de Danilo
Técnico do Botafogo também explicou por que o volante iniciou a partida contra o Vitória no banco de reservas
Danilo Pereira desembarca no Rio para se apresentar ao Botafogo
Ele chega ao Glorioso por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia
Danilo chega a 13 jogos no Brasileiro, e Botafogo provoca Palmeiras
Volante não pode mais disputar esta edição do campeonato por outra equipe
Botafogo empilha chances, mas fica no empate sem gols com o Vitória
O grande destaque do jogo foi o goleiro Lucas Arcanjo, que brilhou com grandes defesas para salvar o time visitante
Domingos Andrade é regularizado e já pode estrear pelo Botafogo
Volante angolano assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
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