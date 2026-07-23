Danilo em ação no jogo entre Botafogo e VitóriaVítor Silva/Botafogo

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O Dia
Rio - Danilo se manifestou por meio do Instagram na noite desta quinta-feira (23), depois do empate do Botafogo com o Vitória por 0 a 0. Na publicação, o volante ressaltou que respeitou a decisão do Glorioso de não vendê-lo para outro clube do Brasil e deu um recado: ele pediu para que o Alvinegro respeite sua decisão de não ir para a Rússia.
Ao entrar em campo no jogo desta noite, Danilo chegou a 13 jogos no Brasileirão de 2026 e não pode disputar esta edição do campeonato por outra equipe. O Palmeiras tentava a contratação do volante, mas o Botafogo fechou as portas. Ele também é alvo do Zenit (RUS).
"Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir pra Rússia nesse momento", escreveu Danilo, nos stories, junto com um coração preto e outro branco.
Publicação de Danilo no story do Instagram - Reprodução / Instagram @danilo.8
Publicação de Danilo no story do InstagramReprodução / Instagram @danilo.8
 
Já no espaço de posts do perfil, ele compartilhou fotos no jogo contra o Vitória e escreveu: "Feliz por voltar aos gramados com a camisa do Fogão. Infelizmente o resultado não foi o que esperávamos, mas seguimos trabalhando para os próximos compromissos".


fotogaleria
Danilo. BOTAFOGO x Vitoria BA pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 23 de Julho de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Publicação de Danilo no story do Instagram
Danilo em ação no jogo entre Botafogo e Vitória