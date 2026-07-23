Danilo em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/07/2026 15:28 | Atualizado 23/07/2026 16:21

Rio - O Botafogo divulgou os relacionados para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira (23). A grande novidade na lista é a presença de Danilo, que está na mira do Palmeiras. O Glorioso, porém, recusou a oferta do Alviverde pelo jogador.

Para a partida desta noite, Franclim Carvalho conta com o retorno de Arthur Cabral. O centroavante foi ausência na vitória sobre o Santos por 2 a 1 na semana passada por causa de uma contratura lombar . Montoro, que cumpriu suspensão automática, também retorna. Já Ferraresi recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.

Recém-chegados

O treinador também terá à disposição os goleiros Gabriel Batista e Warleson, o zagueiro Lucas Monzón e o lateral-esquerdo Paulinho. Eles chegaram ao Botafogo nesta janela de transferências.

Outro reforço já anunciado pelo Alvinegro é o volante Domingos Andrade. No entanto, ele não foi regularizado a tempo da partida desta noite.

Veja os relacionados do Botafogo

GOLEIROS: Cleber Lucas, Gabriel Batista e Warleson;

DEFENSORES: Alex Telles, Herick, Justino, Lucas Monzón, Marçal, Mateo Ponte, Paulinho e Vitinho;

MEIO-CAMPISTAS: Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Santi Rodríguez;

ATACANTES: Arthur Cabral, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Emanuel, Lucas Villalba e Matheus Martins.

Atletas do Glorioso relacionados para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/729HvHrU6s — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 23, 2026

Botafogo e Vitória vão medir forças nesta quinta-feira (23), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.