Rio - O Botafogo divulgou os relacionados para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira (23). A grande novidade na lista é a presença de Danilo, que está na mira do Palmeiras. O Glorioso, porém, recusou a oferta do Alviverde pelo jogador.
Para a partida desta noite, Franclim Carvalho conta com o retorno de Arthur Cabral. O centroavante foi ausência na vitória sobre o Santos por 2 a 1 na semana passada por causa de uma contratura lombar. Montoro, que cumpriu suspensão automática, também retorna. Já Ferraresi recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.
Botafogo e Vitória vão medir forças nesta quinta-feira (23), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
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