Danilo em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - O Botafogo divulgou os relacionados para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira (23). A grande novidade na lista é a presença de Danilo, que está na mira do Palmeiras. O Glorioso, porém, recusou a oferta do Alviverde pelo jogador.
Para a partida desta noite, Franclim Carvalho conta com o retorno de Arthur Cabral. O centroavante foi ausência na vitória sobre o Santos por 2 a 1 na semana passada por causa de uma contratura lombar. Montoro, que cumpriu suspensão automática, também retorna. Já Ferraresi recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.
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Recém-chegados

O treinador também terá à disposição os goleiros Gabriel Batista e Warleson, o zagueiro Lucas Monzón e o lateral-esquerdo Paulinho. Eles chegaram ao Botafogo nesta janela de transferências. 
Outro reforço já anunciado pelo Alvinegro é o volante Domingos Andrade. No entanto, ele não foi regularizado a tempo da partida desta noite.

Veja os relacionados do Botafogo

GOLEIROS: Cleber Lucas, Gabriel Batista e Warleson;
DEFENSORES: Alex Telles, Herick, Justino, Lucas Monzón, Marçal, Mateo Ponte, Paulinho e Vitinho;
MEIO-CAMPISTAS: Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Santi Rodríguez;
ATACANTES: Arthur Cabral, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Emanuel, Lucas Villalba e Matheus Martins.
Botafogo e Vitória vão medir forças nesta quinta-feira (23), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.