Rio — O Botafogo encara o Vitória nesta quinta-feira (23), às 19h30, no estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times têm 25 pontos — por critérios de desempate, o Alvinegro está na 10ª colocação, e o clube baiano, na 12ª. Quem vencer vai dar um salto na tabela e encostar na zona de classificação para a Libertadores.
Onde assistir
O jogo terá transmissão na Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).
Como chega o Glorioso
Montoro, que estava suspenso na última rodada, deve retornar ao time. Além disso, o técnico Franclim Carvalho pode promover a estreia do goleiro Warleson, apresentado nesta quarta-feira (22) junto a Gabriel Batista, que está com menos ritmo. Já Ferraresi está suspenso, enquanto Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão seguem lesionados.
Portanto, o treinador deve mandar a campo: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins.
O volante Caíque Gonçalves estava suspenso na última rodada e retornará ao plantel do treinador Jair Ventura. No entanto, o técnico deve mandar a campo a mesma formação que venceu o Vasco na última rodada.
Sendo assim, os 11 atletas a iniciarem o duelo devem ser: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vítor; Erick, Renê e Diego Tarzia.
Arbitragem
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) VAR: Daiane Muniz (SP)
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