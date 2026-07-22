Paulinho (à esquerda) e Lucas Monzón (à direita) são os novos jogadores do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Paulinho (à esquerda) e Lucas Monzón (à direita) são os novos jogadores do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2026 15:49





“Eu já acompanhava, sou amigo do Gregore. Acompanhei os títulos, vi muitos jogos. Quando surgiu a oportunidade, para mim foi fácil tomar a decisão. Mantive contato com o Gregore também. Nós jogamos juntos em duas oportunidades. Ele sempre me deu um feedback super positivo, me deixou animado. Estamos sempre nos falando”, disse Paulinho, que veio do Midtjylland, da Dinamarca, e assinou contrato até dezembro de 2028. Rio - Recém-contratados pelo Botafogo , o lateral-esquerdo Paulinho e o zagueiro Lucas Monzón foram apresentados oficialmente nesta quarta-feira (22), no Nilton Santos. Os dois mostraram a satisfação por vestir a camisa alvinegra e revelaram como foram as negociações com o clube, que contaram com um incentivo especial.“Eu já acompanhava, sou amigo do Gregore. Acompanhei os títulos, vi muitos jogos. Quando surgiu a oportunidade, para mim foi fácil tomar a decisão. Mantive contato com o Gregore também. Nós jogamos juntos em duas oportunidades. Ele sempre me deu um feedback super positivo, me deixou animado. Estamos sempre nos falando”, disse Paulinho, que veio do Midtjylland, da Dinamarca, e assinou contrato até dezembro de 2028.

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“Mateo Ponte sempre me disse que o Botafogo é uma família, uma equipe unida. Quando saiu a possibilidade, ele me ligou, conversamos e pensei que tinha que estar aqui. Estou muito feliz”, declarou Lucas Monzón, que estava por empréstimo no Junior Barranquilla, da Colômbia, e selou vínculo até dezembro de 2029.



A dupla já está regularizada e pode ser relacionada por Franclim Carvalho para encarar o Vitória, nesta quinta-feira (23). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

“Mateo Ponte sempre me disse que o Botafogo é uma família, uma equipe unida. Quando saiu a possibilidade, ele me ligou, conversamos e pensei que tinha que estar aqui. Estou muito feliz”, declarou Lucas Monzón, que estava por empréstimo no Junior Barranquilla, da Colômbia, e selou vínculo até dezembro de 2029.A dupla já está regularizada e pode ser relacionada por Franclim Carvalho para encarar o Vitória, nesta quinta-feira (23). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Outras respostas de Paulinho

. Adaptação ao clube e recepção do elenco: “A recepção foi super positiva, de todos os atletas do grupo. A gente percebe que tentam nos integrar ao máximo possível. O treinador também conversou muito conosco. Precisamos estar todos em uma boa sintonia. Estamos nos adaptando”.



. Características: “Eu me considero um lateral bem ofensivo, gosto de chegar ao fundo. Mas sou comprometido também na fase defensiva. Passei sete temporadas em um futebol no qual taticamente são muito obedientes, isso agregou para o meu estilo de jogo. A torcida pode esperar muita dedicação”.



. Retorno ao Brasil: “É gratificante. A ideia era voltar para o Brasil se tivesse a oportunidade de vestir uma camisa como essa. Como surgiu a chance, foi fácil tomar a decisão”.



. Concorrência com Alex Telles e Marçal: “São dois jogadores que dispensam apresentação, vitoriosos. É um privilégio, chego para agregar. Vou dar o meu melhor. Está sendo maravilhoso”.



. Sul-Americana: “É sempre bom disputar competições desse tipo, você enfrenta outras culturas, estilos de jogo. É um título que todos querem ganhar. Vamos brigar e nos dedicaremos ao máximo. A ideia é vencer, claro”.



Outras respostas de Lucas Monzón

. Adaptação ao clube e recepção do elenco: “O grupo nos recebeu de maneira muito especial. Chegar foi maravilhoso, tenho amigos que jogam aqui. Fica tudo mais fácil para que possamos nos adaptar melhor”.



. Características: “Sou um zagueiro agressivo, com velocidade. Cada um tem o seu jogo. Mas a minha característica vai mais para a velocidade e para a agressividade. Gosto de chegar forte”.



. Retorno ao Brasil: “Acho que dá para ver a minha felicidade de estar aqui. Estou muito feliz, era um sonho voltar para atuar no futebol brasileiro”.

. Como aprendeu português?: “A minha mãe e minhas irmãs falam português. Eu saí muito pequeno do Brasil, com cinco anos. Meu pai é uruguaio. Falo meio misturado”.

. Sul-Americana: “É um título que todo mundo quer ganhar. É uma competição linda, com jogos decisivos. Nunca joguei uma final, mas se Deus quiser conseguiremos isso”.

