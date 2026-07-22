Rio - O Botafogo relacionou Danilo para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão. A decisão do técnico Franclim Carvalho em relacionar o volante ocorre em meio as negociações com o Palmeiras.
Caso entre em campo, Danilo não poderá mais atuar por outro clube na competição. O volante já atuou em 12 jogos no Brasileirão, o número limite para se transferir para outra equipe. Nas últimas semanas, o Palmeiras reforçou o interesse e sinalizou um aumento na proposta.
Além de Danilo, o Botafogo terá outras quatro novidades na lista de relacionados. Os reforços Gabriel Batista, Warleson, Lucas Monzón e Paulinho foram relacionados para a partida e podem estrear com a camisa alvinegra. Já Domingos Andrade, anunciado nesta quarta, ficou fora.
Relacionados do Botafogo:
Goleiros: Cléber, Gabriel Batista e Warleson; Defensores: Alex Telles, Justin, Herick, Marçal, Mateo Ponte, Paulinho e Vitinho Meio-campistas: Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Santi Rodríguez Atacantes: Arthur Cabral, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Emanuel, Lucas Villalba e Matheus Martins.
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