Danilo em treino do Botafogo no Espaço LonierVítor Silva / Botafogo

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Rodrigo Souza
Rio - O Botafogo relacionou Danilo para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão. A decisão do técnico Franclim Carvalho em relacionar o volante ocorre em meio as negociações com o Palmeiras.
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Caso entre em campo, Danilo não poderá mais atuar por outro clube na competição. O volante já atuou em 12 jogos no Brasileirão, o número limite para se transferir para outra equipe. Nas últimas semanas, o Palmeiras reforçou o interesse e sinalizou um aumento na proposta.
O Palmeiras formalizou uma proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões) entre valores fixos e variáveis, de bônus, e aguarda uma decisão. Os dirigentes do Botafogo vão avaliar a oferta, mas a ideia inicial era negociá-lo entre 35 e 40 milhões de euros antes da Copa do Mundo.
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Além de Danilo, o Botafogo terá outras quatro novidades na lista de relacionados. Os reforços Gabriel Batista, Warleson, Lucas Monzón e Paulinho foram relacionados para a partida e podem estrear com a camisa alvinegra. Já Domingos Andrade, anunciado nesta quarta, ficou fora.

Relacionados do Botafogo:

Goleiros: Cléber, Gabriel Batista e Warleson;
Defensores: Alex Telles, Justin, Herick, Marçal, Mateo Ponte, Paulinho e Vitinho
Meio-campistas: Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Santi Rodríguez
Atacantes: Arthur Cabral, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Emanuel, Lucas Villalba e Matheus Martins.