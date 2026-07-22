Warleson, do Botafogo, Espaco Lonier - Vitor Silva / Botafogo

Warleson, do Botafogo, Espaco LonierVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2026 11:26 | Atualizado 22/07/2026 13:34





Warleson nasceu em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. O atleta teve passagens rápidas pelas categorias de base do Cuiabá, Grêmio e Portuguesa Santista, até chegar ao Athletico-PR.



Então, ele subiu à categoria profissional do clube paranaense em 2018. O jogador não chegou a atuar na equipe e acabou emprestado ao Sampaio Corrêa, mas teve sua passagem abreviada devido a problemas financeiros do clube maranhense. Depois, ele passou pelo São Joseense, do Paraná, até seguir ao Cercle Brugge, da Bélgica, onde ficou de 2019 a 2026.



LEIA MAIS: Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-goleiro do Flamengo Rio — O Botafogo passou por uma crise na posição de goleiro nos primeiros meses do ano, com Neto, Léo Linck e Raul acumulando falhas e causando desconfiança da torcida. Com isso, a diretoria agiu durante a pausa da Copa do Mundo e contratou o atleta Warleson , que traz experiência da Europa para tentar garantir estabilidade na posição.Warleson nasceu em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. O atleta teve passagens rápidas pelas categorias de base do Cuiabá, Grêmio e Portuguesa Santista, até chegar ao Athletico-PR.Então, ele subiu à categoria profissional do clube paranaense em 2018. O jogador não chegou a atuar na equipe e acabou emprestado ao Sampaio Corrêa, mas teve sua passagem abreviada devido a problemas financeiros do clube maranhense. Depois, ele passou pelo São Joseense, do Paraná, até seguir ao Cercle Brugge, da Bélgica, onde ficou de 2019 a 2026.

Formado em duas universidades, Warleson rasgou elogios às experiências no país europeu, avaliado por ele como um dos que mais revela goleiros no mundo.



"A Bélgica é um país onde tem muito duelo aéreo. É um futebol com muito contato, muita briga, força física. Atleta que corre 13, 14 km por jogo, então é muito diferente do Brasil. Muitos gols saem na competição com bola parada, no Brasil saem mais gols com contra-ataque, posicionamento. Até gosto de falar que quem joga na Bélgica joga em qualquer lugar do mundo", disse, em entrevista ao 'ge'.



Agora, o goleiro chega ao Botafogo para tentar se provar no futebol brasileiro. Junto a ele, o Glorioso também contratou Gabriel Batista, enquanto Neto teve o contrato rescindido e Léo Linck acertou empréstimo com o Estrela Amadora, de Portugal.