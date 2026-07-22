Warleson, do Botafogo, Espaco LonierVitor Silva / Botafogo
Warleson nasceu em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. O atleta teve passagens rápidas pelas categorias de base do Cuiabá, Grêmio e Portuguesa Santista, até chegar ao Athletico-PR.
Então, ele subiu à categoria profissional do clube paranaense em 2018. O jogador não chegou a atuar na equipe e acabou emprestado ao Sampaio Corrêa, mas teve sua passagem abreviada devido a problemas financeiros do clube maranhense. Depois, ele passou pelo São Joseense, do Paraná, até seguir ao Cercle Brugge, da Bélgica, onde ficou de 2019 a 2026.
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"A Bélgica é um país onde tem muito duelo aéreo. É um futebol com muito contato, muita briga, força física. Atleta que corre 13, 14 km por jogo, então é muito diferente do Brasil. Muitos gols saem na competição com bola parada, no Brasil saem mais gols com contra-ataque, posicionamento. Até gosto de falar que quem joga na Bélgica joga em qualquer lugar do mundo", disse, em entrevista ao 'ge'.
Agora, o goleiro chega ao Botafogo para tentar se provar no futebol brasileiro. Junto a ele, o Glorioso também contratou Gabriel Batista, enquanto Neto teve o contrato rescindido e Léo Linck acertou empréstimo com o Estrela Amadora, de Portugal.
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