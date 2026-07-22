Domingos Andrade é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo

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Theo Faria
Rio - O Botafogo oficializou nesta quarta-feira (22) a contratação do volante Domingos Andrade, que estava no Porto B, de Portugal. O angolano assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029. O jogador já trabalha com os novos companheiros no CT Lonier.
Caso seja regularizado, ele poderá encarar o Vitória, nesta quinta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 
Domingos Andrade se profissionalizou no Interclube, de Angola, em 2019. Depois, no futebol português, passou por Sporting (sub-19, sub-23 e time B), Felgueiras e Porto B. Agora, vestirá a camisa alvinegra na sequência da temporada.
Além do volante, o Botafogo confirmou recentemente a chegada de outros reforços: os goleiros Gabriel Batista e Warleson; o zagueiro Lucas Monzón; e o lateral-esquerdo Paulinho.

O anúncio do Botafogo