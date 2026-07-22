Domingos Andrade é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo
Botafogo anuncia contratação do volante Domingos Andrade
Jogador assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
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