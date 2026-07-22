Domingos Andrade é o novo reforço do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Domingos Andrade é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 22/07/2026 10:21

Rio - O Botafogo oficializou nesta quarta-feira (22) a contratação do volante Domingos Andrade, que estava no Porto B, de Portugal. O angolano assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029. O jogador já trabalha com os novos companheiros no CT Lonier.

Caso seja regularizado, ele poderá encarar o Vitória, nesta quinta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Domingos Andrade se profissionalizou no Interclube, de Angola, em 2019. Depois, no futebol português, passou por Sporting (sub-19, sub-23 e time B), Felgueiras e Porto B. Agora, vestirá a camisa alvinegra na sequência da temporada.

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