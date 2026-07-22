Lucas Monzon do Botafogo, Espaco Lonier. Julho de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Monzon do Botafogo, Espaco Lonier. Julho de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2026 14:29

Rio - Alvo de diversos transferbans ao longo da temporada, Botafogo começa a anunciar sua contratações para o segundo semestre da ano. Porém, o perfil de contratações de atletas vem incomodando alguns torcedores, que vem se manifestando nas redes sociais.

O clube Alvinegro, está optando por utilizar uma lógica de contratação bem comum para times em situações de instabilidade financeira. A escolha por jogadores menos conhecidos, em ligas de menor expressão e com baixo valor de mercado é a mais coerente no momento atual para o Glorioso, porém a torcida não tem gostado muito.

"Caraca, de onde vocês estão arranjando todos esses jogadores hahaha" Muitos comentários como esse feito por um usuário do "X", o antigo Twitter, estão sendo comuns dentre a torcida do Botafogo.

VEJA

fotogaleria

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato