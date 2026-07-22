Lucas Monzon do Botafogo, Espaco Lonier. Julho de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/BotafogoVitor Silva/Botafogo
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