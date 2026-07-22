Warleson (à esquerda) e Gabriel Batista (à direita) são os novos goleiros do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Warleson (à esquerda) e Gabriel Batista (à direita) são os novos goleiros do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2026 14:30





“Sabemos que a escola do Botafogo é muito tradicional nos goleiros. A responsabilidade é boa, por representar essa camisa e todos esses nomes que passaram aqui. Espero estar à altura”, disse Gabriel Batista, que estava no Santa Clara, de Portugal.



“É um clube que teve grandes goleiros. Não há palavras para mencionar o que fizeram na história do clube. Estamos aqui como equipe para representar o Botafogo. Queremos escrever o nosso nome na história. É uma honra”, destacou Warleson, que veio do Cercle Brugge, da Bélgica.



Os dois já estão regularizados e podem ser relacionados por Franclim Carvalho para encarar o Vitória, nesta quinta-feira (23). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Rio - Reforços do Botafogo para a sequência da temporada, Gabriel Batista Warleson foram apresentados oficialmente nesta quarta-feira (22), no Nilton Santos. A dupla de goleiros, que assinou vínculo até dezembro de 2029, não escondeu a felicidade, mostrou conhecer a história do clube e quer corresponder às expectativas na posição.“Sabemos que a escola do Botafogo é muito tradicional nos goleiros. A responsabilidade é boa, por representar essa camisa e todos esses nomes que passaram aqui. Espero estar à altura”, disse Gabriel Batista, que estava no Santa Clara, de Portugal.“É um clube que teve grandes goleiros. Não há palavras para mencionar o que fizeram na história do clube. Estamos aqui como equipe para representar o Botafogo. Queremos escrever o nosso nome na história. É uma honra”, destacou Warleson, que veio do Cercle Brugge, da Bélgica.Os dois já estão regularizados e podem ser relacionados por Franclim Carvalho para encarar o Vitória, nesta quinta-feira (23). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Outras respostas de Gabriel Batista

. Retorno ao Rio: “Volto muito mais preparado e maduro do que quando saí. A minha passagem pelo Sampaio Corrêa foi de suma importância para que aprendesse coisas que ainda não tinha vivido. A passagem em Portugal também foi boa. Chego pronto, me sinto bem”.



. Expectativa para pegar o Vitória: “É a melhor possível. O grupo é maravilhoso, os jogadores nos receberam super bem. Sobre titularidade, fica nas mãos do mister. Estamos preparados para o que acontecer. O principal é ajudar a equipe”.



. O que a torcida pode esperar: “A expectativa dos torcedores é alta, por tudo o que já viveram. Podem esperar muita dedicação, trabalho e empenho para representar não só os goleiros, mas o clube no geral da melhor forma possível. A competição dos goleiros é sadia, quem ganha é o Botafogo. Vamos tentar entregar o máximo de qualidade e segurança para conquistar os nossos objetivos”.



. Características: “Sou um goleiro que não gosta de ser espalhafatoso, prezo mais pela segurança. Jogar com os pés é natural para mim, mas não considero que darei assistências ou algo do tipo. Temos que fazer o básico para que possamos ganhar os jogos sem sofrer gols”.



. Passagem pelo Flamengo: “Fui feliz em fazer parte daquele elenco do Flamengo, em 2019. Sou muito grato a tudo o que aconteceu na minha carreira, a todos os clubes em que passei. Agora, tenho uma oportunidade diferente, de estar mais em evidência. Farei o meu melhor. Costumo dizer que não foi fácil escolher, fui escolhido. Estou feliz e motivado por estar aqui”.

Outras respostas de Warleson

. História no futebol: “Comecei na Portuguesa Santista, voltei para o Cuiabá. Aos 14 anos, fui para o Athletico-PR. Depois, passei pelo Sampaio Corrêa, onde acho que mais aprendi como ser humano, como homem. Então, saí do Brasil e fui para a Bélgica. Fiquei um tempo na Holanda, depois voltei e fiquei na Bélgica. Um lugar totalmente diferente. Foram momentos de muito aprendizado e muita luta. Agora, sou muito grato por estar aqui, por representar a grandeza do clube”.



. Pressão pela carência no setor: “A pressão já está lá, já existe. Estamos com os pés no chão, com muita humildade para fazer o nosso trabalho. Trabalhamos todos os dias, nos dedicamos ao máximo. Queremos escrever o nosso nome na história”.



. Recepção do elenco e ajuda de Vitinho: “Sou um pouco suspeito, mas acho que foi um dos melhores lugares em que já passei em termos de grupo. A integração foi muito fácil, um elenco que te trata como família desde o aeroporto. Sou grato por isso. O Vitinho ajudou muito, trabalhamos juntos por mais de três temporadas. Conversamos bastante”.



. Características: “Procuro trabalhar no simples. Temos sempre que fazer coisas simples. Temos que jogar mais com os pés, o futebol brasileiro pede isso e precisamos dessa qualidade”.