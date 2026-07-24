Warleson realizou uma defesa contra o Vitória, em estreia pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Warleson realizou uma defesa contra o Vitória, em estreia pelo Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2026 12:00

Botafogo não foi vazado no Brasileirão de 2026 pela primeira vez desde a estreia contra o Cruzeiro, quando goleou por 4 a 0. Com a segunda defesa mais vazada do campeonato (32 gols sofridos), o Glorioso contou com a estreia de Warleson, que saiu na frente na disputa com Gabriel Batista para ser o goleiro titular no

contra o Cruzeiro, quando goleou por 4 a 0. Com a segunda defesa mais vazada do campeonato (32 gols sofridos), o Glorioso contou com a estreia de Warleson, que saiu na frente na disputa com Gabriel Batista para ser o goleiro titular no 0 a 0 com o Vitória

Ao sofrer desde o ano passado com falhas de três jogadores da posição, a SAF alvinegra promoveu uma grande reformulação, com as saídas de Léo Linck e Neto (apenas Raul ficou). Com isso, a vaga no gol ficou em aberto e os dois nomes recém-chegados estão em condições iguais, sendo que o goleiro teve um ponto a seu favor para ser o escolhido neste momento.



"Na conjuntura toda, Warleson estava melhor, até pelo tempo de trabalho conosco. Foi uma vantagem sobre o Gabriel. Daqui a três dias, vamos ver quem joga. É normal que um clube como o Botafogo tenha mais de uma opção de qualidade por posição. Fico feliz que a diretoria conseguiu atender o meu pedido", explicou Franclim Carvalho.



"A vantagem neste momento é física. Não dou oportunidade aos jogadores, são eles que conquistam. Ele e Gabriel ainda precisam de tempo para se adaptarem a nós, mas contamos com eles nesse segundo semestre".



Warleson celebra estreia pelo Botafogo



E diante de uma disputa aberta, cada atuação em treinos e jogos pode fazer a diferença. O empate sem gols não chegou a ser um grande teste pois Walerson foi pouco exigido, com apenas uma defesa. Mas não sofrer gol no Brasileirão, após o time ser vazado em 17 jogos seguidos, já é algo importante, como ele mesmo avalia.



"No Brasil também não se valoriza o clean sheet (passar em branco). Temos que criar esse hábito de também valorizar o clean sheet. Batalhamos, mas não conseguimos o gol pela felicidade do goleiro deles", disse o goleiro na saída do campo, ao Premiere.

"Quando você joga num clube grande, eles vão atacar, hoje foram duas, no máximo três vezes e temos que estar focados para fazer a execução".